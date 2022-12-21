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1 час назад

Kia Stinger получил перед отставкой «ультраэксклюзивную» версию, но у неё мало фишек

Колеса.руиещё 1

Особое исполнение отличилось лишь декором – техника и оборудование перешли со стандартной модели. Предполагается, что выпуск «пятидверки» завершится весной следующего года.

Kia Stinger перед отставкой получил «ультраэксклюзивную» версию
Фото: KiaKia

Компания Kia подтвердила появившуюся ранее информацию о скорой отставке большого и дорогого лифтбека Stinger: в сегодняшнем пресс-релизе говорится о том, что «производство новаторской модели подходит к концу». Напомним, построенная на заднеприводной платформе «пятидверка» дебютировала в 2017 году (ее ближайшим родственником является премиум-седан Genesis G70), рестайлинг она пережила в 2020-м. Kia Stinger называли корейским ответом Audi, BMW и Mercedes, но спрос на лифтбек оказался скромным, и прямого наследника у него, скорее всего, не будет.

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Марка не сообщила, когда именно Стингер покинет конвейер. По неофициальным же данным, выпуск свернут весной следующего года. На прощание Kia Stinger получил спецверсию Tribute Edition, объявленную «ультраэксклюзивной»: глобальный тираж составит всего 1000 экземпляров, при этом 200 штук из этой партии зарезервированы для родной Кореи.

Kia

Фишек у лимитированного исполнения оказалось немного. Так, клиентам предложат Kia Stinger Tribute Edition, окрашенный в новый матовый цвет Moonscape (серый), хотя можно будет выбрать и Ascot Green из актуальной палитры. Корпуса наружных зеркал особого лифтбека сделали черными, в тот же цвете выполнены 19-дюймовые диски и тормозные суппорты Brembo. В салоне – «терракотово-коричневая» кожаная обивка и декоративные вставки «под карбон» на передней панели и картах дверей, плюс на подголовниках есть эмблема в виде осы (stinger переводится как «жало»). Ну и еще каждый особый экземпляр имеет памятную номерную табличку. Вот, собственно, и все обновки.

Kia

Kia Stinger Tribute Edition доступен с бензиновым битурбированным двигателем V6 3.3, который положен и стандартной модели: на версии для Кореи этот мотор выдает 373 л.с. и 510 Нм. «Обычный» Стингер на родине марки также представлен с бензиновой «турбочетверкой» 2.5 мощностью 204 л.с. (422 л.с.). Коробка одна – восьмиступенчатый «автомат». Лифтбек бывает с задним или полным приводом, но «прощальный» вариант, вероятно, будет исключительно полноприводным.

В Корее заказы на «прощальный» Kia Stinger уже принимают, цена – от 37 500 долларов.

Автоновости,Kia Stinger,Kia,BMW,Audi,
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