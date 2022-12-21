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1 час назад

Euro NCAP поставил фургону Volkswagen ID.Buzz пять звезд за безопасность

ПроКроссовер.ру

Euro NCAP протестировал Volkswagen ID и присвоил ему пять звезд из пяти за общую безопасность. Электрический минивэн набрал 92% за защиту взрослых пассажиров и 87% за безопасность детей. Оценка за защиту пешеходов составила всего 60%.

Euro NCAP поставил фургону Volkswagen ID.Buzz пять звезд за безопасность
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com

Тестируемая модель Buzz была оснащена одним электродвигателем на задней оси, потому что в то время это была единственная модификация, доступная в Европе. В снаряженном состоянии он весил 2384 кг. Сейчас Volkswagen поставляет Buzz с литий-ионным аккумулятором емкостью 82 кВтч, из которых 77 кВтч доступны для использования. По словам производителя, спецификация для США будет иметь более длинную колесную базу и, следовательно, большую тяговую батарею.

Автоновости,Volkswagen,
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