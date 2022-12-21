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2 часа назад

На Керченской переправе снова появилась очередь из автомобилей

Газета.Ru

В пресс-службе администрации Краснодарского края заявили, что 164 автомобиля находятся в очереди на Керченскую паромную переправу.

На Керченской переправе снова собралась очередь из автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На перехватывающей парковке в поселке Ильич утром 21 декабря ждут очереди на переправу 164 автомобиля, в том числе грузовые. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на парковке для автомобилей организовано горячее питание, есть пункт обогрева. Кроме того, всестороннюю помощь оказывают дежурящие здесь волонтеры. В крае с 27 октября действуют ограничения проезда к Керченской переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на пароме могут исключительно грузовые машины с приоритетными грузами, в число которых входят продукты, а также товары первой необходимости.

Крымский мост спасен благодаря хитрой конструкции

5 декабря сообщалось, что на правой стороне автомобильной части Крымского моста, пострадавшей из-за взрыва, произошедшего в октябре, было восстановлено движение после ремонтных работ. В этот же день по мосту проехал и президент РФ Владимир Путин.

Автоновости,Владимир Путин,
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