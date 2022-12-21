Creta "под спорт": Hyundai запатентовал в России несостоявшуюся новинку

В январе 2022 года представители Hyundai в России анонсировали премьеру уникальной версии Creta - Creta N Line. Позднее было получено ОТТС с изображениями такого кроссовера, но в итоге модель дебютировала в Бразилии. Теперь Hyundai патентует внешность Creta N Line - соответствующие изображения появились в базе ФИПС.

Фото: ФИПС ФИПС

Creta N Line отличается от стандартного варианта кроссовера решёткой радиатора, противотуманками и секциями задних фонарей, бамперной группой, оформлением выхлопа, дизайном дисков и дополнительными шильдиками. В салоне изменения свелись к другой отделке, оттиску версии на спинках передних сидений, ярким акцентам и пересмотру состава комплектаций, например, по умолчанию Creta N Line имеет водительское сиденье с функцией вентиляции, систему автоторможения, интеллектуальный круиз-контроль.

Линейка силовых агрегатов изменений не претерпела. Для Creta в версии "под спорт" отрядили битопливный турбомотор 1.0 TGDI Flex мощностью 120 л.с., который работает как на этаноле, так и на бензине, и автоматическую трансмиссию с тремя режимами работы.

В Бразилии стоимость Hyundai Creta N Line начинается от 169 590 реалов (2.2 млн рублей).

В России Creta N Line по-прежнему не представлена. Официальная цена на кроссовер - от 1 859 000 рублей за переднеприводный вариант на "механике" и от 2 010 000 рублей за версию 4WD и МКП.

Hyundai Creta N Line