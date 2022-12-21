Песков ответил на вопрос о планах Путина протестировать «Москвич 3»

«Мы знаем, что определенный дефицит легковых машин на рынке сейчас есть, по понятным причинам. И, конечно, такие уверенные шаги на то, чтобы сократить до минимума этот дефицит, вызывают удовлетворение, это можно только приветствовать», — сказал Песков.