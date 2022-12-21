Песков ответил на вопрос о планах Путина протестировать «Москвич 3»

Президент России Владимир Путин не планирует тестировать новый кроссовер «Москвич 3». Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вместе с тем представитель Кремля назвал «отрадным фактом» запуск производства этих автомобилей в столь сжатые сроки.
«Мы знаем, что определенный дефицит легковых машин на рынке сейчас есть, по понятным причинам. И, конечно, такие уверенные шаги на то, чтобы сократить до минимума этот дефицит, вызывают удовлетворение, это можно только приветствовать», — сказал Песков.
Напомним, что работа автозавода «Москвич» возобновилась 23 ноября — на нем запустили серийное производство нового городского кроссовера «Москвич 3». Его должны завезти в 11 дилерских центров столицы до конца года. Автомобиль будет представлен в белом, черном, красном, сером и голубом цветах, а минимальная стоимость кроссовера составит 1,97 млн рублей.