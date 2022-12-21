Не для рядового покупателя: госсектор назвали целевой аудиторией «Москвича 3»

«Я думаю, что цена для потребителей в виде каких-то государственных предприятий будет нормальной. Для обычного потребителя она высокая. Сегодня очередь за автомобилями не стоит, машины продаются плохо. Аналогичные автомобили по классу существуют, они, может быть, стоят чуть дороже, я думаю, что «Москвич» дал максимально привлекательную цену. Но для сегодняшнего потребителя это дорого. Очень плохо продается Lada Granta, и сегодня мы за 900 тысяч видим, что она доступна в любой комплектации, любых цветов. Я думаю, что не будет продаваться и «Москвич» даже за чуть более привлекательную цену, чем аналогичные кроссоверы китайских производителей».