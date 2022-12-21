Не для рядового покупателя: госсектор назвали целевой аудиторией «Москвича 3»

Сегодня производитель назвал стартовую цену новой модели «Москвича 3» — это 1 млн 970 тысяч рублей.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение, что это слишком дорого для рядового покупателя.
«Я думаю, что цена для потребителей в виде каких-то государственных предприятий будет нормальной. Для обычного потребителя она высокая. Сегодня очередь за автомобилями не стоит, машины продаются плохо. Аналогичные автомобили по классу существуют, они, может быть, стоят чуть дороже, я думаю, что «Москвич» дал максимально привлекательную цену. Но для сегодняшнего потребителя это дорого. Очень плохо продается Lada Granta, и сегодня мы за 900 тысяч видим, что она доступна в любой комплектации, любых цветов. Я думаю, что не будет продаваться и «Москвич» даже за чуть более привлекательную цену, чем аналогичные кроссоверы китайских производителей».
Хайцеэр добавил, что у госсектора не слишком широкий выбор машин. Кроме того, по словам эксперта, авторынок в России сейчас падает.
«Сегодня при отсутствии многообразия выбора у госслужб есть отложенный спрос, так как они должны приобретать автомобили отечественного производства — выбирать не приходится. Спрос очень серьёзным образом упал за последние месяцы. Сегодня никакой истерии нет, у людей не хватает средств приобретать, они пытаются продлить срок действующим автомобилям».
«Москвич 3» представляет собой перелицованную версию китайской модели JAC JS4. Переднеприводный автомобиль с ДВС оснащён 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 109 л.с. В серию моторов также вошёл 1,5-литровый двигатель с отдачей 150 л.с. «Москвич 3» будет продаваться в пяти цветах: белом, чёрном, красном, сером и голубом.