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53 минуты назад

В Национальном автомобильном союзе назвали госсектор основной целевой аудиторией «Москвича 3»

Говорит Москва

Сегодня производитель назвал стартовую цену новой модели «Москвича 3» — это 1 млн 970 тысяч рублей.

Не для рядового покупателя: госсектор назвали целевой аудиторией «Москвича 3»
Фото:  РИА Новости/Рамиль Ситдиков РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение, что это слишком дорого для рядового покупателя.

«Я думаю, что цена для потребителей в виде каких-то государственных предприятий будет нормальной. Для обычного потребителя она высокая. Сегодня очередь за автомобилями не стоит, машины продаются плохо. Аналогичные автомобили по классу существуют, они, может быть, стоят чуть дороже, я думаю, что «Москвич» дал максимально привлекательную цену. Но для сегодняшнего потребителя это дорого. Очень плохо продается Lada Granta, и сегодня мы за 900 тысяч видим, что она доступна в любой комплектации, любых цветов. Я думаю, что не будет продаваться и «Москвич» даже за чуть более привлекательную цену, чем аналогичные кроссоверы китайских производителей».

Хайцеэр добавил, что у госсектора не слишком широкий выбор машин. Кроме того, по словам эксперта, авторынок в России сейчас падает.

«Сегодня при отсутствии многообразия выбора у госслужб есть отложенный спрос, так как они должны приобретать автомобили отечественного производства — выбирать не приходится. Спрос очень серьёзным образом упал за последние месяцы. Сегодня никакой истерии нет, у людей не хватает средств приобретать, они пытаются продлить срок действующим автомобилям».

«Москвич 3» представляет собой перелицованную версию китайской модели JAC JS4. Переднеприводный автомобиль с ДВС оснащён 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 109 л.с. В серию моторов также вошёл 1,5-литровый двигатель с отдачей 150 л.с. «Москвич 3» будет продаваться в пяти цветах: белом, чёрном, красном, сером и голубом.

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