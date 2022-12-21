В России начались продажи кроссоверов Jetour

Автомобильные дилеры начали предлагать на российском рынке новые китайские кроссоверы Jetour X70 Plus, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин можно найти на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

Фото: Jetour Jetour

Кроссоверы Jetour X70 Plus предлагаются за 2,1 млн рублей в максимальной комплектации, в нее входят камеры кругового обзора, бесключевой доступ, отделка салона экокожей, панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, объединяющий цифровую приборную панель и мультимедиа широкий дисплей, сиденья с подогревом и другие опции.

Для заказа доступны модификации с 1,5-литровым турбомотором (156 л.с.) в сочетании с «автоматом» и передним приводом. На рынке КНР кроссоверы также оснащаются двухлитровым двигателем мощностью 254 л.с. Машины доступны в 5- или 7-местной компоновке салона. Предложения о заказе кроссоверов разместили дилеры из Санкт-Петербурга, Московской области, Ростовской области и Приморского края.

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