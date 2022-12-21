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37 минут назад

BMW выпустила двухмиллионный седан 7 Series

Газета.Ru

На заводе BMW в немецком Дингольфинге c конвейера сошел двухмиллионный по счету седан BMW 7 Series, сообщает BMW Blog.

BMW выпустила двухмиллионный седан 7 Series
Фото: BMWBMW

Юбилейным экземпляром стала электрическая версия «семерки» i7 xDrive60. Черный седан получил отделку из искусственной кожи коньячного цвета.

BMW 7 Series без перерывов собирают на заводе в Дингольфинге с 1977 года. В 1986 году на конвейер этого завода встала «семерка» с индексом Е32, следующие смены поколений проходили в 1994, 2001, 2008 и 2015 годах соответственно. В отличие от предшественников, нынешнее поколение представительского седана не делится на версии с обычной и удлиненной колесной базой.

Автоновости,BMW,
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