BMW выпустила двухмиллионный седан 7 Series

На заводе BMW в немецком Дингольфинге c конвейера сошел двухмиллионный по счету седан BMW 7 Series, сообщает BMW Blog.
Юбилейным экземпляром стала электрическая версия «семерки» i7 xDrive60. Черный седан получил отделку из искусственной кожи коньячного цвета.
BMW 7 Series без перерывов собирают на заводе в Дингольфинге с 1977 года. В 1986 году на конвейер этого завода встала «семерка» с индексом Е32, следующие смены поколений проходили в 1994, 2001, 2008 и 2015 годах соответственно. В отличие от предшественников, нынешнее поколение представительского седана не делится на версии с обычной и удлиненной колесной базой.