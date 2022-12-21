Госдума приняла во втором чтении закон о такси

Правительственный законопроект, регламентирующий работу автомобилей такси, одобрен Государственной думой во втором основном чтении. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, документ вводит ограничения для водителей такси, которые не смогут управлять этим транспортом в течение года со времени возврата прав после их лишения или при наличии более трех штрафов за нарушение ПДД. Также законопроект регламентирует внешний вид автомобилей такси и предусматривает создание трех региональных реестров, в которых будет содержаться информация о службах заказа такси, перевозчиках и самих автомобилях, использующихся для перевозок пассажиров и багажа.
Также планируется создать федеральную государственную информационную систему такси. Службам заказа такси документ предписывает обеспечить для ФСБ удаленный доступ к информационным системам и базам данных. Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД открыли огонь по автомобилю каршеринга.