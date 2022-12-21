Госдума приняла во втором чтении закон о такси

В частности, документ вводит ограничения для водителей такси, которые не смогут управлять этим транспортом в течение года со времени возврата прав после их лишения или при наличии более трех штрафов за нарушение ПДД. Также законопроект регламентирует внешний вид автомобилей такси и предусматривает создание трех региональных реестров, в которых будет содержаться информация о службах заказа такси, перевозчиках и самих автомобилях, использующихся для перевозок пассажиров и багажа.