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18 минут назад

Госдума приняла во втором чтении закон о такси

Газета.Ru

Правительственный законопроект, регламентирующий работу автомобилей такси, одобрен Государственной думой во втором основном чтении. Об этом сообщает ТАСС.

Госдума приняла во втором чтении закон о такси
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»Алексей Майшев/РИА «Новости»

В частности, документ вводит ограничения для водителей такси, которые не смогут управлять этим транспортом в течение года со времени возврата прав после их лишения или при наличии более трех штрафов за нарушение ПДД. Также законопроект регламентирует внешний вид автомобилей такси и предусматривает создание трех региональных реестров, в которых будет содержаться информация о службах заказа такси, перевозчиках и самих автомобилях, использующихся для перевозок пассажиров и багажа.

Также планируется создать федеральную государственную информационную систему такси. Службам заказа такси документ предписывает обеспечить для ФСБ удаленный доступ к информационным системам и базам данных. Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД открыли огонь по автомобилю каршеринга.

Автоновости,ГИБДД,ФСБ,Госдума,
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