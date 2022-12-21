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1 час назад

НАПИ: российские производители теряют рынок самосвалов

Газета.Ru

Российские производители теряют рынок самосвалов, на котором в текущем году преобладала техника китайского производства, говорится в отчете маркетингового агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Российские производители теряют рынок самосвалов
Фото: Максим Блинов/РИА НовостиМаксим Блинов/РИА Новости

По данным НАПИ, за 11 месяцев текущего года продажи новых самосвалов выросли на 39,1%. При этом львиную долю рынка (57,5%) заняла китайская техника, тогда как в прошлом году на рынке лидировали российские производители (в 2021-м их доля составляла 44,3%, снизившись спустя год до 32,8%).

Впрочем, «КамАЗ» по-прежнему занимает первое место на рынке новых самосвалов. В РФ за период с января по ноябрь было реализовано 7,1 тыс. машин завода из Набережных Челнов (+6,6% относительно аналогичного периода прошлого года).

Следом идут три китайских бренда: Shacman (6,6 тыс. машин; +188%), FAW (3,5 тыс. машин; +173,1%) и Howo (2,5 тыс. машин; +132,1%). На пятой строчке рейтинга расположился МАЗ (1,3 тыс. машин; -21,6%).

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозу НАПИ, «АвтоВАЗ» в 2023 году выполнит только половину производственного плана.

Автоновости,FAW,Автоваз,
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