Дилер KIA оштрафован в США на $1,25 млн за мошенничество

В соответствии с новым соглашением дилерский центр Kia в Нью-Гэмпшире выплатит штраф около 1,25 миллиона долларов (около 90 миллионов рублей по текущему курсу).

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Дилером, о котором идет речь, является Dan O’Brien Kia из Конкорда. Штат утверждает, что Dan O’Brien Kia использовал нечестные и обманные методы в отношении своих клиентов, и в рамках урегулирования имеет длинный список условий, которые он должен будет соблюдать в течение следующих нескольких лет.

В период с 2019 по 2021 год Бюро по защите прав потребителей и антимонопольному регулированию заявило, что оно получило большое количество жалоб потребителей на дилера NH Kia. В частности, один из них убеждал клиентов в том, что они могут рефинансировать свою сделку через шесть месяцев после покупки.

В ходе расследования Бюро заявило, что обнаружило, что дилер «убедил потребителей приобрести автомобили, которые они не могли себе позволить, используя обманные методы продаж; ложно завысил информацию о доходах потребителей в кредитных заявках; и подделал подпись клиента на кредитных документах».

Помимо штрафа, дилерский центр должен выполнить еще четыре основных условия. Он должен нанять независимого контролера, которого должен утвердить штат. Согласно сообщению WMUR9, этот наблюдатель будет проверять дилера и представлять отчеты в течение следующих пяти лет.