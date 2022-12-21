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1 час назад

РСА назвал сроки введения видеофиксации отсутствия ОСАГО

Газета.Ru

Систему отслеживания наличия полисов ОСАГО с дорожных камер в России могут внедрить в начале 2023 года. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Названы сроки введения полномасштабной видеофиксации отсутствия ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С первых месяцев 2023 года хотим реализовать запуск полномасштабной системы проверки наличия полисов ОСАГО с использованием камер», — сказал Уфимцев.

По словам президента РСА, к концу текущего года Госавтоинспекция завершила модернизацию и доработку информационной системы ФИС ГИБДД. Вместе с ними страховщики подготовили новую блок-схему для реализации возможности проверки наличия полиса ОСАГО с использованием камер. Информационная система стала работать более устойчиво, что позволило уменьшить количество ошибок, отметил он.

Уфимцев заявил, что штраф в размере 800 рублей за отсутствие обязательной «автогражданки» необходимо увеличить, поскольку он не менялся на протяжении 18 лет работы закона, хотя стоимость машин и бензина увеличилась.

«Ну а то, что стоимость полиса — это препятствие для его приобретения, мне кажется заблуждением. Стоимость машин выросла очень сильно, запасных частей не найти - сейчас страховые компании по тому же ОСАГО и каско сталкиваются с тем, что люди ищут у них защиты», — приводятся слова Уфимцева.

Ранее сообщалось, что депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой существенно повысить для автомобилистов штрафы за отсутствие полиса ОСАГО.

Автоновости,Евгений Уфимцев,ГИБДД,
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