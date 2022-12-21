Названы сроки введения полномасштабной видеофиксации отсутствия ОСАГО

«Ну а то, что стоимость полиса — это препятствие для его приобретения, мне кажется заблуждением. Стоимость машин выросла очень сильно, запасных частей не найти - сейчас страховые компании по тому же ОСАГО и каско сталкиваются с тем, что люди ищут у них защиты», — приводятся слова Уфимцева.