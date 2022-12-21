Автомобили Polestar 1 отзывают из-за риска возгорания

Стало известно о том, что шведская компания Polestar отзывает 66 автомобилей Polestar 1 в США из-за производственной проблемы в системе высоковольтных батарей.
Неисправность была допущена поставщиком автопроизводителя, китайской компанией Forever Energy и первоначально была обнаружена Volvo, которая предупредила свою сестринскую компанию о проблеме.
Неисправность автомобиля связана с элементами батареи, в результате чего она при полном заряде перегревается, что может привести к пожару. Документы NHTSA свидетельствуют о том, что ни один автомобиль Polestar 1 пока еще не загорелся.
Под отзыв попадают автомобили, которые были произведены в период с 11 сентября 2019 года по 12 мая 2021 года.
В ходе отзывной кампании на Polestar 1 будет установлено новое программное обеспечение, которое не позволит им полностью заряжаться. При этом запас хода может сократиться. В более долгосрочной перспективе владельцам будет предложено вернуть свой автомобиль в ближайший сервисный центр для проведения более серьезных работ. Для того чтобы починить автомобиль, все неисправное оборудование будет заменено.