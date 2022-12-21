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1 час назад

Шведская компания Polestar отзывает 66 автомобилей Polestar 1 из-за риска возгорания

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что шведская компания Polestar отзывает 66 автомобилей Polestar 1 в США из-за производственной проблемы в системе высоковольтных батарей.

Автомобили Polestar 1 отзывают из-за риска возгорания
Фото: PolestarPolestar

Неисправность была допущена поставщиком автопроизводителя, китайской компанией Forever Energy и первоначально была обнаружена Volvo, которая предупредила свою сестринскую компанию о проблеме.

Неисправность автомобиля связана с элементами батареи, в результате чего она при полном заряде перегревается, что может привести к пожару. Документы NHTSA свидетельствуют о том, что ни один автомобиль Polestar 1 пока еще не загорелся.

Под отзыв попадают автомобили, которые были произведены в период с 11 сентября 2019 года по 12 мая 2021 года.

В ходе отзывной кампании на Polestar 1 будет установлено новое программное обеспечение, которое не позволит им полностью заряжаться. При этом запас хода может сократиться. В более долгосрочной перспективе владельцам будет предложено вернуть свой автомобиль в ближайший сервисный центр для проведения более серьезных работ. Для того чтобы починить автомобиль, все неисправное оборудование будет заменено.

Автоновости,Volvo,
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