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29 минут назад

Tesla грозит худший месяц, квартал и год в истории марки

Motor.ru

MarketWatch дает не обнадеживающий прогноз относительно положения дел Tesla: компании грозит худший месяц, квартал и год с момента ее основания. Так, с начала декабря котировки американской марки упали более чем на 29 процентов, превысив рекордное месячное снижение на 25 процентов, зафиксированное в декабре 2010 года. Более того, в четвертом квартале рыночная стоимость Tesla рухнула на 48 процентов, а с начала 2022 года акции бренда обвалились на 60,9 процента.

Tesla ждет худшее время в истории марки
Фото: Motor.ruMotor.ru

По состоянию на 20 декабря бумаги Tesla стоили 141,8 доллара за акцию, а по размеру капитализации компания опустилась на девятое место в индексе S&P 500. Аналитики в свою очередь отмечают, что Маск пока не закончил продавать бумаги компании – как минимум, он пока не сообщил об этом в своем Twitter.

«Мы знаем, что Илон продал акции еще на 3,5 миллиарда долларов, и пока мы не увидели его твита о том, что продажи закончены, – говорится в аналитической записке Evercore. – Технический уровень в 150-163 доллара за акцию считался критической линей обороны перед дальнейшим снижением, и эта линия была прорвана». Иными словами, те, кто приобрел акции Tesla два года назад, сейчас в минусе.

Между тем, по продажам электромобилей Tesla является лидером на рынке США. Согласно данным S&P Global Mobility, за девять месяцев 2022 года Tesla удерживает долю в 65 процентов в сегменте EV. А в Китае марка продемонстрировала рекордные продажи в сентябре.

Автоновости,Tesla,
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