Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили

Министерство транспорта России заявило о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту.
«Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Сегодня в 16:15 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — заявило ведомство в своём Telegram.
Ранее Минтранс России сообщал, что 21 декабря движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ.