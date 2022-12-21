Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили

«Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Сегодня в 16:15 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — заявило ведомство в своём Telegram.