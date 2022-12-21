Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
54 минуты назад

Первый электрокар бренда Maybach сфотографирован во время тестовых испытаний

ПроКроссовер.ру

Mercedes готовится выпустить свой первый в истории электрокар под брендом Maybach.

Первый электрокар Maybach сфотографирован во время тестовых испытаний
Фото: CarscoopsCarscoops

Напомним, впервые о роскошном кроссовере стало известно в 2021 году, когда Mercedes показал концепт Maybach EQS на Мюнхенском автосалоне. С тех пор прототипы флагмана, тестируемые в летнюю погоду, попадали в объективы фотошпионов. На этот раз журналисты заметили EQS в холодном климате в менее замаскированном виде.

Carscoops

При этом отличия Maybach EQS будут представлять собой лишь простые изменения деталей по сравнению с обычным EQS. И даже электродвигатели могут быть общими с младшими моделями, такими как EQS 580. Это даст Maybach 536 л.с. и 858 Нм крутящего момента.

Как и EQS 580, Maybach получит в стандартной комплектации трехдисплейную приборную панель Hyperscreen, но будет превосходить оба этих автомобиля еще более роскошной кожаной отделкой и другой планировкой салона.

Автоновости,Maybach,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители