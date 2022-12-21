Первый электрокар Maybach сфотографирован во время тестовых испытаний

Mercedes готовится выпустить свой первый в истории электрокар под брендом Maybach.

Фото: Carscoops Carscoops

Напомним, впервые о роскошном кроссовере стало известно в 2021 году, когда Mercedes показал концепт Maybach EQS на Мюнхенском автосалоне. С тех пор прототипы флагмана, тестируемые в летнюю погоду, попадали в объективы фотошпионов. На этот раз журналисты заметили EQS в холодном климате в менее замаскированном виде.

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При этом отличия Maybach EQS будут представлять собой лишь простые изменения деталей по сравнению с обычным EQS. И даже электродвигатели могут быть общими с младшими моделями, такими как EQS 580. Это даст Maybach 536 л.с. и 858 Нм крутящего момента.