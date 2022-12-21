В мобильном приложении теперь можно нарисовать схему ДТП

Новая функция появилась в приложении "Помощник ОСАГО", с помощью которого оформляются мелкие аварии без пострадавших без вызова сотрудников ГИБДД. То есть по Европротоколу. Теперь в этом приложении можно нарисовать схему аварии. Об этом сообщил президент РСА и Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, а корреспондент "РГ" опробовал новую функцию на практике.

Фото: Агентство "Москва" Агентство "Москва"

Напомним, что приложение позволяет не просто оформить мелкое ДТП. Оно создает электронное извещение о ДТП, которое сразу после оформления оказывается в информационной системе ОСАГО. Если авария оформлена таким способом с фотофиксацией, то при отсутствии разногласий между участниками в обстоятельствах происшествия, пострадавший может рассчитывать на максимальную выплату по ОСАГО в пределах 400 тысяч рублей. Это выгодно отличает такой способ оформления. Ведь если заполнять бланк извещения о ДТП (без фотофиксации), то рассчитывать можно только на выплату до 100 тысяч рублей.

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До сих пор при оформлении электронного извещения схему ДТП нужно было рисовать на бумаге, потом фотографировать и "вклеивать" фото схемы в извещение. Теперь создать схему ДТП прямо на экране смартфона при оформлении извещения.

Водитель может изобразить на схеме расположение автомобилей в момент ДТП и сразу после него поставить стрелки, показывающие направление движения этих автомобилей, а также указать дорожную разметку и дорожные знаки. Если машины на схеме надо расставить, то рисовать дорожную разметку, границу дорог, а также направление движения надо пальцем по экрану смартфона. Не очень ровно получается. Знаки, светофоры и даже препятствия можно выбрать и поставить на схеме из предлагаемой базы.

Впрочем, возможность составить схему ДТП "по-старому" - нарисовать схему ДТП на листке бумаги, сфотографировать его и прикрепить к электронному извещению о ДТП - не исключена из мобильного приложения. В результате каждый автовладелец может воспользоваться наиболее удобным для себя способом создания такой схемы.

Обновление опубликовано в интернет-магазинах мобильных приложений. В начале будущего года такой "конструктор схемы ДТП" появится в приложениях, работающих на базе приложения "Помощник ОСАГО", в том числе - в мобильных приложениях страховых компаний, предоставляющих функционал "электронного европротокола".