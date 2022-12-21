В России начали продавать «младшего брата» Haval Dargo

Китайская Haval не только постепенно наращивает присутствие на нашем рынке, но и производит автомобили в России. Однако и ее продукцию возят по схеме параллельного импорта, как и машины ушедших марок. Так, недавно из Казахстана начали поставлять новый кроссовер H6, затем появились объявления о продаже вседорожника Monster, а теперь импортеры предлагают Haval KuGou, также известный как Cool Dog, — это «родственник» знакомого россиянам Dargo (он же Big Dog).

Фото: Haval Haval

Брутальный кроссовер Haval Cool Dog построен на платформе L.E.M.O.N., которая также лежит в основе более крупного и дорогого Dargo. Дорожный просвет у модели чуть меньше — 196 вместо 200 миллиметров. Зато в оснащение входит привлекательная для молодежи аудиосистема JBL с 18 динамиками, а для экстерьера доступны яркие цвета.

Базовая «Крутая собака» с передним приводом приводится в движение 1,5-литровым турбомотором GW4G15M отдачей 150 лошадиных сил и 218 Нм крутящего момента. Есть и более мощный вариант — мотор GW4B15L того же объема на 184 силы и 275 Нм. Во втором случае кроссовер может быть полноприводным. Пару обоим двигателям составляет семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением «мокрого» типа.

Cool Dog совсем недавно вышел на китайский рынок: его начали продавать только в августе нынешнего года. Как отмечает «Российская газета», на российских сайтах объявлений пока даже нет такой модели в каталоге, а потому ее нужно искать под именем Jolion.