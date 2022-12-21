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1 час назад

На российском авторынке появился еще один новый китайский кроссовер

Илья Родин

В России появились в продаже новые китайские кроссоверы Jetour X70 Plus. Стоимость автомобиля в максимальной комплектации составляет 2,1 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

На российском авторынке появился еще один новый китайский кроссовер
Фото: Jetour Jetour

Отмечается, что в автосалонах предлагаются переднеприводные модификации с полуторалитровым турбомотором мощностью 156 л. с. Двигатель работает в связке с «автоматом».

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По данным портала, в комплектацию кроссовера входят камеры кругового обзора, бесключевой доступ. Салон автомобиля отделан экокожей.

Кроме того, у Jetour X70 Plus панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, а также подогрев сидений и другие современные опции.

Уточняется, что на российском рынке предлагаются машины как в пятиместной, так и в семиместной компоновках салона.

Автоновости,Kia Sportage,Kia,
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