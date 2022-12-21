На российском авторынке появился еще один новый китайский кроссовер

В России появились в продаже новые китайские кроссоверы Jetour X70 Plus. Стоимость автомобиля в максимальной комплектации составляет 2,1 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

Фото: Jetour Jetour

Отмечается, что в автосалонах предлагаются переднеприводные модификации с полуторалитровым турбомотором мощностью 156 л. с. Двигатель работает в связке с «автоматом».

По данным портала, в комплектацию кроссовера входят камеры кругового обзора, бесключевой доступ. Салон автомобиля отделан экокожей.

Кроме того, у Jetour X70 Plus панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, а также подогрев сидений и другие современные опции.