На российском авторынке появился еще один новый китайский кроссовер

В России появились в продаже новые китайские кроссоверы Jetour X70 Plus. Стоимость автомобиля в максимальной комплектации составляет 2,1 млн рублей, пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что в автосалонах предлагаются переднеприводные модификации с полуторалитровым турбомотором мощностью 156 л. с. Двигатель работает в связке с «автоматом».
По данным портала, в комплектацию кроссовера входят камеры кругового обзора, бесключевой доступ. Салон автомобиля отделан экокожей.
Кроме того, у Jetour X70 Plus панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, а также подогрев сидений и другие современные опции.
Уточняется, что на российском рынке предлагаются машины как в пятиместной, так и в семиместной компоновках салона.