BMW выпустила двухмиллионный седан 7 серии

С конвейера баварского завода BMW в Дингольфинге сошел двухмиллионный экземпляр «семерки» – юбилейным стал серный седан i7 xDrive60 с салоном коньячного цвета. Предприятие в Дингольфинге производит эту модель с момента ее появления на рынке в 1977 году, а сейчас завод выпускает 7 серию седьмого поколения. В ходе подготовки к ее запуску в сборочную площадку вложили 300 миллионов евро – эти средства были потрачены на модернизацию производственных мощностей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

По словам директора завода в Дингольфинге Кристофа Шредера, «семерка» – лучшая модель. «В этом седане роскошь сочетается с новейшими технологиями, и он, как никакая другая модель, символизирует инновации автомобильной промышленности, – заявил он. – Я особенно горжусь тем, что мы производим 7 серию в Дингольфинге с тех пор, как она была представлена 45 лет назад».

Выпуск флагманского седана седьмого поколения потребовал переоснащения конвейера, и дело не только в параллельной сборке топливных и электрических версий — в новом поколении «семерка» может быть двухцветной, и это тоже усложняет производство.