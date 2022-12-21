Bugatti показала эксклюзивный гиперкар Profilée

Компания Bugatti рассекретила «единственный в своем роде» гиперкар, премьеру которого анонсировала ранее на этой неделе. Это оказался Chiron Profilée — еще один член семейства Chiron с особым дизайном и настройками, а также один из последних Bugatti с двигателем W16. Автомобиль еще не продан: он отправится на аукцион RM Sotheby's, который пройдет 1 февраля 2023 года. Часть прибыли от продажи эксклюзива марка обещает отдать на благотворительность.

Фото: Bugatti Bugatti

Chiron Pur Sport, представленный в 2020 году, был быстро распродан, после чего Bugatti по просьбе клиентов занялась разработкой новой версии — менее хардкорной и более элегантной. Так на свет появился Profilée. Bugatti намеревалась пустить его в серию, но все слоты, выделенные на различные варианты Chiron, оказались разобраны: в итоге Profilée стал 501-м Chiron и так и остался в единственном экземпляре.

Для гиперкара разработали особый кузовной оттенок Argent Atlantique, а нижнюю часть отделали углеродным волокном. Колесные диски тоже уникальны: их разработали и испытали специально для модели, окрасив в оттенок Le Patron, вторящий карбоновому обвесу. Profilée стал первым Chiron с отделкой из плетеной кожи в салоне: она применена на приборной панели, дверных панелях и центральной консоли. Для создания узоров использовали более 2500 метров кожаных полос.

Гиперкар также получил перенастроенную подвеску: пружины здесь на 10 процентов жестче по сравнению с Chiron Sport, а отрицательный угол развала задних колес увеличен на 50 процентов.

В движение новинку приводит тот же W16 мощностью 1500 лошадиных сил. С места до 100 километров в час Profilée разгоняется за 2,3 секунды, а до 200 километров в час — за 5,5 секунды. Максимальная скорость составляет 380 километров в час против 350 у Chiron Pur Sport.