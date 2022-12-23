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58 минут назад

Раскрыта стоимость «Москвича» с вариатором

Motor.ruиещё 2

Появилась первая информация о стоимости модели «Москвич 3» с вариатором. Так, версия с «механикой» обойдется минимум в 1,97 миллиона рублей, а за бесступенчатую трансмиссию придется доплатить: представители столичного завода рассказали, что доплата будет «в пределах 100 тысяч рублей», а «Российская газета» со ссылкой на дилеров сообщает о 80-100 тысячах рублей. Иными словами, цена кроссовера с вариатором превысит два миллиона рублей и будет на уровне 2,05-2,07 миллиона.

Появилась информация о цене «Москвича» с вариатором
Фото: © Москвич© Москвич

Напомним, самая доступная версия «Москвича 3», который представляет собой китайский JAC JS4 с другими шильдиками (даже их изготавливают в Китае), оказалась дороже одноклассников. Кроссовер со связкой 150-сильного турбомотора и «механики» на несколько сотен рублей дороже Chery Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro (от 1,6 миллиона рублей), а также Haval Jolion (от 1 899 000 рублей) и Geely Coolray (от 1 879 990 рублей).

Motor.ru

Для «Москвича» заявлены 17-дюймовые диски, люк, бесключевой доступ (кнопка только на водительской двери), мониторинг давления в шинах, электроручник и дисковые задние тормоза. Двигатель – безальтернативный турбомотор 1.6, который развивает 150 лошадиных сил. При этом в ОТТС, выданном на модель с индексом 3, упоминается и второй мотор – атмосферный объемом 1,6 литра. Однако появится ли такая версия, неизвестно. Привод у «Москвича 3» только передний.

Ранее сообщалось, что в дилерские салоны автомобили поступят уже на следующей неделе. На первом этапе автосалонов будет 11, это «Рольф» в Химках, «Автомир» на Ярославском шоссе, Major на Новорижском шоссе, ТЦ «Кунцево», «Рольф Центр», «Авторусь» в Измайлово, «Авилон» на Волгоградском проспекте, «Авилон Легенда» на ТТК, «Автомир» на Озерной, «Петровский» в Белой Даче, а также в «Автопассаже» на юге Москвы. В следующем году «Москвичи» появятся в городах-миллионниках по всей стране.

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