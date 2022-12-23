Появилась информация о цене «Москвича» с вариатором

Появилась первая информация о стоимости модели «Москвич 3» с вариатором. Так, версия с «механикой» обойдется минимум в 1,97 миллиона рублей, а за бесступенчатую трансмиссию придется доплатить: представители столичного завода рассказали, что доплата будет «в пределах 100 тысяч рублей», а «Российская газета» со ссылкой на дилеров сообщает о 80-100 тысячах рублей. Иными словами, цена кроссовера с вариатором превысит два миллиона рублей и будет на уровне 2,05-2,07 миллиона.

Фото: © Москвич © Москвич

Напомним, самая доступная версия «Москвича 3», который представляет собой китайский JAC JS4 с другими шильдиками (даже их изготавливают в Китае), оказалась дороже одноклассников. Кроссовер со связкой 150-сильного турбомотора и «механики» на несколько сотен рублей дороже Chery Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro (от 1,6 миллиона рублей), а также Haval Jolion (от 1 899 000 рублей) и Geely Coolray (от 1 879 990 рублей).

Motor.ru

Для «Москвича» заявлены 17-дюймовые диски, люк, бесключевой доступ (кнопка только на водительской двери), мониторинг давления в шинах, электроручник и дисковые задние тормоза. Двигатель – безальтернативный турбомотор 1.6, который развивает 150 лошадиных сил. При этом в ОТТС, выданном на модель с индексом 3, упоминается и второй мотор – атмосферный объемом 1,6 литра. Однако появится ли такая версия, неизвестно. Привод у «Москвича 3» только передний.