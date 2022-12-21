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1 час назад

До России добрался рестайлинговый Citroen C5 Aircross

Motor.ru

Один из столичных дилерских центров выставил объявления о продаже Citroen C5 Aircross 2022 года выпуска. Модель должна была появиться на российском рынке летом, однако концерн Stellantis, как и многие бренды, приостановил поставки своих автомобилей в Россию. Доступные модели продавец привез из Франции. Причем кроссовер представлен в единственной комплектации и в гибридном исполнении. Стоимость рестайлингового Citroen C5 Aircross составляет чуть больше трех миллионов рублей.

До России добрался рестайлинговый Citroen C5 Aircross
Фото: Motor.ruMotor.ru

После обновления C5 Aircross получил новую головную оптику, иную радиаторную решетку и бамперы, а также переделанные задние фонари. В салоне появилась новая центральная консоль, передние кресла другого дизайна, а также мультимедийная система с большим дисплеем и переработанный селектор переключения передач.

У российского дилера доступны кроссоверы в комплектации Feel, которая включает в себя светодиодную головную оптику, виртуальную приборную панель, климат-контроль, а также камеру заднего вида, подогрев передних сидений, круиз-контроль, атмосферную подсветку салона и панорамную крышу.

Если предыдущее поколение кроссовера предлагали с 1,6-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 150 лошадиных сил и 177-сильным турбодизелем объемом два литра, то рестайлинговый C5 Aircross доступен у столичного дилера в модификации подзаряжаемого гибрида. Установка включает в себя 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель и электромотор. Суммарная отдача системы составляет 225 лошадиных сил. При этом на электротяге модель способна проехать 55 километров.

Приобрести новый Citroen C5 Aircross можно от 3 114 000 до 3 239 000 рублей.

Накануне на российский рынок вернулся некогда популярный Renault Sandero. Модель 2022 года под брендом Dacia продавцы готовы привезти из Европы.

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