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36 минут назад

Porsche запустила пилотный проект по производству климатически нейтрального топлива:

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Компания Porsche и партнеры открыли в Чили пилотный проект по выпуску синтетического, или, как его называли авторы инициативы, «электронного» топлива. Об этом сообщает CNBC.

Porsche запустила проект по выпуску климатически нейтрального топлива
Фото: +1+1

«Электронное» горючее представляет собой разновидность синтетического метанола, получаемого в результате сложного процесса с использованием воды, водорода и двуокиси углерода.

В компании заявляют, что они обеспечивают почти нейтральную по выбросам CO2 работу бензиновых двигателей.

На старте проекта Porsche рассчитывает производить около 130 тыс. литров низкоуглеродного горючего в год, а затем довести объем до 55 млн литров середине текущего десятилетия и выйти на показатель в 550 млн литров к 2027 году.

По словам директора по исследованиям и разработкам Porsche Майкла Штайнера, запуск завода по выпуску экологичного горючего не меняет планов автопроизводителя перевести 80% своего модельного ряда на электротягу.

Ранее Plus-one.ru рассказывал о разрешении правительства Франции использовать отработанное растительное масло в качестве топлива для заправки транспорта.

Автоновости,Porsche,
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