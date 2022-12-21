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25 минут назад

На бывшем заводе Nissan будут выпускать автомобили Lada

Елена Прошина

Президент российского автоконцерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге будут выпускать автомобили Lada. Об этом сообщает РИА «Новости».

На бывшем заводе Nissan будут выпускать автомобили Lada
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас раскрывать все секреты еще немножко рано, но могу сказать и заверить всех, что эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами, и с высочайшими стандартами безопасности», – заявил он.

Соколов также добавил, что автомобили марки Lada будут производить в тех сегментах, которые не будут конкурировать с продукцией Волжского автомобильного завода.

Ранее стало известно, что автоконцерн «АвтоВАЗ» возобновил продажи самой дешевой комплектации LADA Granta.

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