На бывшем заводе Nissan будут выпускать автомобили Lada

Президент российского автоконцерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге будут выпускать автомобили Lada. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сейчас раскрывать все секреты еще немножко рано, но могу сказать и заверить всех, что эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами, и с высочайшими стандартами безопасности», – заявил он.
Соколов также добавил, что автомобили марки Lada будут производить в тех сегментах, которые не будут конкурировать с продукцией Волжского автомобильного завода.
Ранее стало известно, что автоконцерн «АвтоВАЗ» возобновил продажи самой дешевой комплектации LADA Granta.