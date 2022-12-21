В Москве замечены новые кроссоверы Changan CS85 и CS95

Автовоз с двумя новыми автомобилями без номеров, не представленными на российском рынке, сфотографировал читатель издания около одного из бизнес-центров на Варшавском шоссе. Собственный источник «Китайских автомобилей» предположил, что автомобили ввезены «для прощупывания рынка». При этом ранее CS85 и CS95 фигурировали в планах компании в качестве моделей, который могут быть выведены на российский рынок.