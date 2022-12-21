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1 час назад

В Москве замечены новые кроссоверы Changan CS85 и CS95

Газета.Ru

В Москву привезли флагманскую модель кроссовера Changan CS95, а также купе-кроссовер CS85, сообщает издание «Китайские автомобили».

В Москве замечены новые кроссоверы Changan CS85 и CS95
Фото: Телеграм-канал «Китайские автомобили»Телеграм-канал «Китайские автомобили»

Автовоз с двумя новыми автомобилями без номеров, не представленными на российском рынке, сфотографировал читатель издания около одного из бизнес-центров на Варшавском шоссе. Собственный источник «Китайских автомобилей» предположил, что автомобили ввезены «для прощупывания рынка». При этом ранее CS85 и CS95 фигурировали в планах компании в качестве моделей, который могут быть выведены на российский рынок.

Ранее завод «Москвич» сообщил об оснащении и характеристиках кроссовера «Москвич 3».

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