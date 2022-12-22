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1 час назад

На улицах Москвы все чаще можно встретить электрокары Volkswagen ID.4

BFM.RU

На московских дорогах все чаще можно увидеть Volkswagen ID.4. Перепутать его с чем-то другим сложно. Для нашего глаза эта модель совершенно новая.

На резко свернувшемся авторынке берут все, что везут из-за границы
Фото: DPA/ТАССDPA/ТАСС

Это компактный электрокроссовер с довольно ярким экстерьером. Мощности в 204 лошадиные силы достаточно, чтобы разгонять автомобиль до 100 километров в час за 8,5 секунды. Максимальная скорость — 160 километров в час. Комплектации разные — с полным и задним приводом.

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Насколько хватает батареи ID.4, как он заводится зимой и сколько стоит? Вот что рассказали в одном из автосалонов, продающих эту модель:

— Сейчас у нас есть только два варианта: белый и серый. По стоимости это будет 3 620 млн. Электрокар — батарея 55 киловатт-час. Запас хода — 550 километров. Запускается без проблем.

— Ждать не нужно? Пришел и забрал?

— Да.

— А сколько гарантия?

— Машина привезенная. Это параллельный импорт без гарантии.

— То есть если у меня, допустим, что-то сломается, как мне это чудо техники ремонтировать?

— В сервисе.

Дороговато, но их берут. В августе, по подсчетам «Автостата», россияне купили 180 немецких электрокаров китайского производства. Когда в РФ массово пойдут «электрокитайцы» нижнего ценового сегмента, спрос будет еще выше.

Но через Китай сегодня ввозятся не только «электрички». Бензиновые, давно знакомые россиянам Volkswagen Bora и Volkswagen Passat тоже собираются в Китае, а оттуда доставляются в Россию. И не только «Фольксвагены». В нашу страну из Поднебесной везут много чего, но понемногу, говорит автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

— Список автомобилей, которые ввозят из Китая, чудовищный. И он будет расширяться. Но то, что касается параллельного импорта, это не массово. Там речь идет в лучшем случае о сотнях машин одной модели.

— Быстро ли они распродаются? Наверное, они все-таки дороже, чем в Китае.

— Безусловно, в два раза.

Так, Bora в комплектации Elite с 1,5-литровым атмосферным мотором продается по цене от 2,5 млн рублей. Список поставляемых в Россию исконно китайских машин тоже расширяется, в том числе и автомобилей премиум-класса. Например, люксовый электромобиль Hongqi. 10 млн — и он ваш.

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