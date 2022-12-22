Porsche тестирует новую Panamera с необычными колесами

Porsche тестирует Panamera на колесах с центральным замком в августе 2022 года. Компания обычно резервирует эти детали для более горячих моделей, таких как модели GT, поэтому этот автомобиль может намекать на более горячую модель на горизонте.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Спереди команда разработчиков наклеила наклейки вокруг фар, чтобы скрыть их форму. Вокруг угловых воздухозаборников в нижней части панели есть панели, указывающие на то, что Porsche планирует изменить стиль там. Колеса с центральным замком - самое большое изменение по бокам. Они имеют 10 спиц на ступице, которые образуют Y-образную форму на ободе. За ними видны прорезные тормозные диски и красные суппорта. Также есть панель, скрывающая что-то на передних крыльях, и похожая деталь находится на задней стойке.

Porsche покрывает большую часть заднего бампера и внешние части задних фонарей. Схема выхлопа состоит из пары круглых выпускных отверстий, выходящих с каждой стороны, с диффузором между ними. Стиль этого автомобиля кажется идентичным тому, что мы видели в августе. За исключением того, что предыдущий был на дороге в США, а этот автомобиль занимался разработкой в ??холодную погоду недалеко от Полярного круга.

С колесами с центральным замком и, казалось бы, более агрессивным дизайном передней панели и заднего бампера кажется, что Porsche работает над более горячей Panamera . А вот силовой агрегат — загадка. Текущим лидером в линейке седанов является Turbo S E-Hybrid, который развивает 689 л.с. и 870 Нм.

Дата запуска этой потенциально более злой Panamera также неизвестна. Сообщается, что новое поколение будет запущено в третьем квартале 2023 года и поступит в продажу в 2024 году.