Porsche тестирует новую Panamera с необычными колесами

Porsche тестирует Panamera на колесах с центральным замком в августе 2022 года. Компания обычно резервирует эти детали для более горячих моделей, таких как модели GT, поэтому этот автомобиль может намекать на более горячую модель на горизонте.
Спереди команда разработчиков наклеила наклейки вокруг фар, чтобы скрыть их форму. Вокруг угловых воздухозаборников в нижней части панели есть панели, указывающие на то, что Porsche планирует изменить стиль там. Колеса с центральным замком - самое большое изменение по бокам. Они имеют 10 спиц на ступице, которые образуют Y-образную форму на ободе. За ними видны прорезные тормозные диски и красные суппорта. Также есть панель, скрывающая что-то на передних крыльях, и похожая деталь находится на задней стойке.
Porsche покрывает большую часть заднего бампера и внешние части задних фонарей. Схема выхлопа состоит из пары круглых выпускных отверстий, выходящих с каждой стороны, с диффузором между ними. Стиль этого автомобиля кажется идентичным тому, что мы видели в августе. За исключением того, что предыдущий был на дороге в США, а этот автомобиль занимался разработкой в ??холодную погоду недалеко от Полярного круга.
С колесами с центральным замком и, казалось бы, более агрессивным дизайном передней панели и заднего бампера кажется, что Porsche работает над более горячей Panamera . А вот силовой агрегат — загадка. Текущим лидером в линейке седанов является Turbo S E-Hybrid, который развивает 689 л.с. и 870 Нм.
Дата запуска этой потенциально более злой Panamera также неизвестна. Сообщается, что новое поколение будет запущено в третьем квартале 2023 года и поступит в продажу в 2024 году.