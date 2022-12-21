Культовое ателье превратило Lamborghini в 1100-сильный гиперкар

Культовое ателье Bertone превратило Lamborghini Huracan в 1100-сильный гиперкар. Итальянская фирма отметила 110-летие, показав первую новую работу за без малого десять лет. Купе с необычным дизайном назвали GB110, зашифровав инициалы основателя Джованни Бертоне. Подробностей о технике немного: даже донора официально не называли, хотя форма кузова, компоновка, трансмиссия и архитектура салона выдают Lamborghini Huracan.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Ателье Bertone обанкротилось в 2014 году, и на протяжении восьми лет ходили слухи о скором возрождении мастерской с новыми собственниками. Под руководством братьев Ричи Bertone перезагрузка всё-таки случилась: хотя GB110 показали только на рендерах, а место производства и цена не названы, с точки зрения дизайна и техники проект выглядит законченным.

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От пресс-службы Bertone известно, что силовая установка разовьёт 1100 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента, причём неизвестный двигатель может работать на синтетическом топливе, а отсечка находится на отметке 8400 оборотов в минуту. Тяга передаётся на все четыре колеса через 7-ступенчатый «робот».

С места до 100 километров в час среднемоторный GB110 сможет разогнаться за 2,79 секунды, до 200 километров в час — за 6,79 секунды, до 300 — за 14 секунд, а максимальная скорость составит более 380 километров в час.

Дизайнер Bertone Джованни Сапио подтвердил, что основой новинки послужил итальянский автомобиль, но не назвал Lamborghini напрямую. Общих кузовных деталей с Huracan нет, более того, ставку сделали на двери гильотинного типа, а корпус постарались сделать максимально обтекаемым.

Колёсная база Bertone GB110 на сантиметр короче, чем у Lamborghini Huracan, хотя архитектура шасси схожа: и спереди, и сзади — подвески на двойных поперечных рычагах, установлены пружины с четырёхдиапазонной регулировкой демпфирования. Установлены разноширокие колёса 255/30 R21 спереди и 335/25 R22 сзади.