Эксперт назвал способ получить скидку в 50% на ОСАГО

«Первое, где ты живешь. Здесь определенный коэффициент может быть. В разных регионах он разный. Во-вторых, мощность машины. Если она совсем маленькая (51-70 л. с., — прим.), то там единица, если больше 100, то 1,2, и так далее. В-третьих, сколько ты времени за рулем. Там тоже свой коэффициент», — отметил Сюсин.