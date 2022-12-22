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31 минуту назад

Эксперт назвал способ получить скидку в 50% на ОСАГО

Елена Прошина

Водитель, не совершивший за 10 лет ни одного ДТП, теперь сможет получить скидку в 50% на ОСАГО, рассказал эксперт страхового рынка Юрий Сюсин. Об этом пишет URA.RU.

«Так было у меня. Сейчас у меня стоимость ОСАГО составляет 2600 рублей. Если ты за год не совершило ни одного ДТП, страховая компания не понесла никаких выплат, то тебе на следующий год сделают скидку 5%», — объяснил Юрий Сюсин.

Он напомнил, из чего складывается стоимость ОСАГО.

«Первое, где ты живешь. Здесь определенный коэффициент может быть. В разных регионах он разный. Во-вторых, мощность машины. Если она совсем маленькая (51-70 л. с., — прим.), то там единица, если больше 100, то 1,2, и так далее. В-третьих, сколько ты времени за рулем. Там тоже свой коэффициент», — отметил Сюсин.

Напомним, Банк России сообщил, что с 13 сентября будут действовать новые тарифы по ОСАГО. Для большинства категорий автовладельцев коридор будет расширен на 26%. Также будут учитываться индивидуальные риски в условиях подорожания запчастей. Так, базовая ставка для легковых автомобилей будет установлена в пределах от 1646 до 7535 рублей.

Автоновости,Видео,Банк России,
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