Volkswagen работает над новой архитектурой электромобиля

Volkswagen Group решила обновить свою архитектуру MEB, изначально разработанную для полностью электрических автомобилей. Новая версия будет называться MEB+ и подходит для более широкого спектра моделей автомобилей с увеличенным запасом хода батареи. К 2026 году компания рассчитывает иметь в своем портфеле около десятка новых моделей на базе этой платформы.

ID.3 (см. видео), выпущенный в 2019 году, стал первым электромобилем немецкой марки, использующим технологию MEB. В своей следующей итерации дизайна платформа будет использовать улучшенные аккумуляторные элементы, рассчитанные на дальность действия до 700 км. В то же время аккумуляторная батарея будет поддерживать зарядку высокой мощности, что сократит время ожидания на терминалах. Когда дебютирует первый серийный автомобиль на базе MEB+, неизвестно. Автопроизводитель говорит, что уже инвестирует большие суммы денег в модернизацию.