В Госдуме предложили ввести «зимнюю амнистию» для автомобилистов

С предложением освободить автомобилистов от штрафов на разметке в период аномальных погодных условий выступил депутат Госдумы Василий Власов. Об этом пишет RT.

Власов направил обращение имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова, в котором отметил, что во многих регионах на протяжении нескольких недель происходят непрерывные снегопады.

Из-за чего у водителей возникли проблемы с соблюдением требований дорожной разметки, а также правил парковки.

«Прошу Вас оценить целесообразность объявления "зимней амнистии", предусматривающей освобождение от штрафов, наложенных за несоблюдение требований дорожной разметки и правил парковки в период аномальных погодных условий», — говорится в тексте обращения.