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2 часа назад

В Госдуме предложили ввести «зимнюю амнистию» для автомобилистов

Елена Прошина

С предложением освободить автомобилистов от штрафов на разметке в период аномальных погодных условий выступил депутат Госдумы Василий Власов. Об этом пишет RT.

Власов направил обращение имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова, в котором отметил, что во многих регионах на протяжении нескольких недель происходят непрерывные снегопады.

Разъяснен порядок назначения штрафов за разметку во время снегопадов

Из-за чего у водителей возникли проблемы с соблюдением требований дорожной разметки, а также правил парковки.

«Прошу Вас оценить целесообразность объявления "зимней амнистии", предусматривающей освобождение от штрафов, наложенных за несоблюдение требований дорожной разметки и правил парковки в период аномальных погодных условий», — говорится в тексте обращения.

По прогнозам синоптиков, аномальные снегопады с большим количеством осадков будут продолжаться и в предстоящие недели.

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