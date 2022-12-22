Ликсутов: новые кроссоверы "Москвич" заинтересуют чиновников и корпорации

Основные продажи кроссовера «Москвич» придутся на каршеринг, физлиц и корпоративный сегмент. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал вице-мэр столицы Максим Ликсутов. По его словам, также этот автомобиль для поездок на работу рассматривают чиновники московского правительства.
«Например, у нашего Центра организации дорожного движения есть «парконы» с камерами на базе стареньких Hyundai Solaris, которым уже 7-8 лет, — рассказал он. — Мы уже думаем над тем, чтобы поменять их на «Москвичи», поставить туда соответствующее оборудование. Многие мои знакомые, которые работают в правительстве Москвы, рассматривают кроссовер как машину для ежедневных рабочих поездок», — сказал Максим Ликсутов.
О старте крупноузловой сборки автомобилей «Москвич 3» в столице было объявлено 23 ноября. Продажи машин возрожденной марки запустят в столице в декабре 2022 года, позже автомобили будут доступны в регионах. Цена кроссовера «Москвич 3» будет начинаться от 1,97 млн рублей.
Ранее сообщалось, что глава Ростеха Сергей Чемезов проехался на новом автомобиле «Москвич» в Набережных Челнах, куда прибыл с рабочей поездкой для участия в заседании совета директоров «КамАЗа».