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1 час назад

Ликсутов: новые кроссоверы "Москвич" заинтересуют чиновников и корпорации

Газета.Ru

Основные продажи кроссовера «Москвич» придутся на каршеринг, физлиц и корпоративный сегмент. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал вице-мэр столицы Максим Ликсутов. По его словам, также этот автомобиль для поездок на работу рассматривают чиновники московского правительства.

Ликсутов: новые кроссоверы "Москвич" заинтересуют чиновников и корпорации
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА НовостиРамиль Ситдиков/РИА Новости

«Например, у нашего Центра организации дорожного движения есть «парконы» с камерами на базе стареньких Hyundai Solaris, которым уже 7-8 лет, — рассказал он. — Мы уже думаем над тем, чтобы поменять их на «Москвичи», поставить туда соответствующее оборудование. Многие мои знакомые, которые работают в правительстве Москвы, рассматривают кроссовер как машину для ежедневных рабочих поездок», — сказал Максим Ликсутов.

О старте крупноузловой сборки автомобилей «Москвич 3» в столице было объявлено 23 ноября. Продажи машин возрожденной марки запустят в столице в декабре 2022 года, позже автомобили будут доступны в регионах. Цена кроссовера «Москвич 3» будет начинаться от 1,97 млн рублей.

Ранее сообщалось, что глава Ростеха Сергей Чемезов проехался на новом автомобиле «Москвич» в Набережных Челнах, куда прибыл с рабочей поездкой для участия в заседании совета директоров «КамАЗа».

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