Ликсутов: новые кроссоверы "Москвич" заинтересуют чиновников и корпорации

«Например, у нашего Центра организации дорожного движения есть «парконы» с камерами на базе стареньких Hyundai Solaris, которым уже 7-8 лет, — рассказал он. — Мы уже думаем над тем, чтобы поменять их на «Москвичи», поставить туда соответствующее оборудование. Многие мои знакомые, которые работают в правительстве Москвы, рассматривают кроссовер как машину для ежедневных рабочих поездок», — сказал Максим Ликсутов.