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1 час назад

Во дворах Подмосковья появились парконы

Российская Газета

Во дворах 42 крупных жилых комплексов Подмосковья начали работать парконы, фиксирующие нарушения правил парковки. На эту меру областные власти пошли после череды скандалов между местными жителями и водителями спецтранспорта.

Во дворах Подмосковья появились парконы
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА НовостиРамиль Ситдиков/РИА Новости

"На каждые 80 квадратных метров общей площади квартир должно приходиться одно парковочное место. Это примерно одна парковка на 3-4 домохозяйства", - объясняет "РГ" эксперт ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Батурин.

Но многие семьи имеют по две машины, а еще часть квартир снимают гастарбайтеры, которые трудятся в такси и стараются парковать служебный транспорт поближе к дому, хотя это и запрещено. А потому парковочные войны в подмосковных дворах нередки. Те, кто приезжает домой поздно, когда все места уже заняты, вынуждены парковаться вторым рядом, в зонах, предназначенных для спецтехники, у мусорных баков и на тротуарах.

Подмосковные депутаты приняли поправки в закон о благоустройстве, разрешив эвакуировать личный транспорт, припаркованный у мусорных баков. Владельцев эвакуированных машин еще и штрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, и только в прошлом месяце было выписано более 1 тысячи подобных штрафов. Теперь стоит задача убрать личный транспорт с газонов и из вторых рядов. Пока только в тех ЖК, откуда поступает больше всего жалоб на невозможность проезда спецтехники.

"Парконы работают ежедневно в жилых комплексах Воскресенска, Дмитрова, Домодедова, Жуковского, Клина, Коломны, Видного, Лыткарина, Люберец, Мытищ, Солнечногорска, Одинцова и Щелкова", - утверждает министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

На каждом парконе установлен комплекс фотовидеофиксации, управляемый искусственным интеллектом. Информация автоматически поступает в ГИБДД, где инспекторы выносят решение об эвакуации. Если нарушитель уедет до приезда эвакуатора, за нарушение ПДД ему все равно прилетит штраф от 1 до 5 тысяч рублей в зависимости от того, какой пункт правил нарушен водителем автомобиля.

Автоновости,Алексей Гержик,ГИБДД,
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