Во дворах Подмосковья появились парконы

Во дворах 42 крупных жилых комплексов Подмосковья начали работать парконы, фиксирующие нарушения правил парковки. На эту меру областные власти пошли после череды скандалов между местными жителями и водителями спецтранспорта.

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"На каждые 80 квадратных метров общей площади квартир должно приходиться одно парковочное место. Это примерно одна парковка на 3-4 домохозяйства", - объясняет "РГ" эксперт ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Батурин.

Но многие семьи имеют по две машины, а еще часть квартир снимают гастарбайтеры, которые трудятся в такси и стараются парковать служебный транспорт поближе к дому, хотя это и запрещено. А потому парковочные войны в подмосковных дворах нередки. Те, кто приезжает домой поздно, когда все места уже заняты, вынуждены парковаться вторым рядом, в зонах, предназначенных для спецтехники, у мусорных баков и на тротуарах.

Подмосковные депутаты приняли поправки в закон о благоустройстве, разрешив эвакуировать личный транспорт, припаркованный у мусорных баков. Владельцев эвакуированных машин еще и штрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, и только в прошлом месяце было выписано более 1 тысячи подобных штрафов. Теперь стоит задача убрать личный транспорт с газонов и из вторых рядов. Пока только в тех ЖК, откуда поступает больше всего жалоб на невозможность проезда спецтехники.

"Парконы работают ежедневно в жилых комплексах Воскресенска, Дмитрова, Домодедова, Жуковского, Клина, Коломны, Видного, Лыткарина, Люберец, Мытищ, Солнечногорска, Одинцова и Щелкова", - утверждает министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.