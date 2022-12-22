Dacia готовится к запуску первого гибрида

Марка Dacia, входящая в Renault Group, объявила о скором старте продаж своего первого гибрида – Jogger Hybrid 140, который оснащен 1,6-литровым «атмосферником» и электромотором, суммарно развивающими 140 лошадиных сил, что и отражено в названии модели. Бензоэлектрическая версия кросс-вэна станет доступна для заказа в январе, а в салонах дилеров появится в марте. Цены стартуют с отметки 24,6 тысячи евро (1,88 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

Фото: Dacia Dacia

Электрифицированный Dacia Jogger дебютировал на автосалоне в Париже осенью этого года. Самый длинный кросс-вэн в линейке марки получил силовую установку E-Tech, знакомую по Renault Clio и Captur. В ее составе атмосферный ДВС объемом 1,6 литра, развивающий 90 лошадиных сил, электромотор на 50 сил, установленный за автоматической коробкой передач, а также батарея емкостью 1,2 киловатт-часа. Это классический гибрид без функции подзарядки от розетки, который примерно на 40 процентов экономичнее обычной модификации.

Dacia

Dacia

Dacia Jogger делит платформу CMF-B с Duster и позиционируется маркой как «самый доступный семейный автомобиль С-сегмента c внедорожным уклоном». Он доступен в пяти- и семиместном исполнении.

Помимо гибридного варианта, Jogger представлен с битопливным мотором от Sandero мощностью 100 лошадиных сил, который работает на бензине и на газе, а также с 1,0-литровой «турботройкой» на 110 сил. В обоих случаях пару агрегатам составляет шестиступенчатая механическая коробка передач, а привод только передний.