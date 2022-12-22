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1 час назад

В Москве перестанет расти число дорожных камер

Motor.ru

Количество дорожных камер в российской столице пока не будет увеличиваться, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в интервью «Коммерсанту». В городе уже действует 3,8 тысячи комплексов фото- и видеофиксации, а этого достаточно, сказал он. Если камера выполнила свою задачу — то есть, на участке снизились показатели аварийности — ее перемещают в другую точку города.

В Москве перестанет расти число дорожных камер
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

По словам Ликсутова, столичный дептранс перестал закупать новые дорожные камеры. «Мы не покупаем новую, а перевешиваем на новое место или новую выделенную полосу … В 2021–2022 годах мы перевешивали комплексы почти 900 раз», — сказал вице-мэр. На сегодняшний день в Москве уже хватает камер для контроля безопасности движения по всему городу.

Кроме этого, камеры помогают полиции в поиске угнанных автомобилей. Благодаря камерам число таких краж сократилось с 2015 года с 8,7 тысячи до 1,2 тысячи — то есть почти в семь раз.

При этом в 2023 году ГИБДД планирует закупку камер, встраиваемых в мигалки патрульных автомобилей. Камеры ценой 4-4,8 миллиона рублей каждая смогут фиксировать нарушения прямо во время движения. Столичный ЦОДД, как сообщалось, тоже собирается обзавестись такими комплексами, которые тестируют на дорогах Москвы с прошлого года.

С начала нынешнего года, по данным МВД, в России сократилось число дорожных аварий. За прошедшие 11 месяцев оно упало на 5,2 процента, количество пострадавших людей — на 5,3 процента, погибших — на 5,7 процента. НСамые «аварийные» регионы страны — Чеченская Республика, Брянская и Тверская области.

Автоновости,Максим Ликсутов,Коммерсант,ГИБДД,
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