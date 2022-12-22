Lada начнут собирать на бывшем заводе Nissan в Петербурге

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который перешел в собственность «АвтоВАЗу», приступят к выпуску автомобилей под брендом Lada. Об этом заявил журналистам президент компании Максим Соколов, передают «Известия».

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По его словам, машины будут более современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности. При этом марка будет, как и прежде, называться Lada.

Подчеркивается, что сборка автомобилей будет осуществляться в тех сегментах и классах, которые не будут конкурировать с моделями, выпускаемыми на Волжском автомобильном заводе.

О приобретении Научно-автомоторным институтом (НАМИ) всех российских активов японского автоконцерна Nissan стало известно в ноябре. Сделка включила в себя, в частности, переход покупателю производственных мощностей Nissan в Санкт-Петербурге, а также столичного центра продаж и маркетинга.