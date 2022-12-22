Lada начнут собирать на бывшем заводе Nissan в Петербурге

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который перешел в собственность «АвтоВАЗу», приступят к выпуску автомобилей под брендом Lada. Об этом заявил журналистам президент компании Максим Соколов, передают «Известия».
По его словам, машины будут более современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности. При этом марка будет, как и прежде, называться Lada.
Подчеркивается, что сборка автомобилей будет осуществляться в тех сегментах и классах, которые не будут конкурировать с моделями, выпускаемыми на Волжском автомобильном заводе.
О приобретении Научно-автомоторным институтом (НАМИ) всех российских активов японского автоконцерна Nissan стало известно в ноябре. Сделка включила в себя, в частности, переход покупателю производственных мощностей Nissan в Санкт-Петербурге, а также столичного центра продаж и маркетинга.
Ранее сообщалось, что минимальная стоимость кроссовера «Москвич 3» будет составлять 1,97 млн рублей. Данный городской кроссовер является первой моделью, сошедшей с конвейера возрожденного производства завода. Автомобиль представят в пяти цветах – в белом, черном, красном, сером и голубом. Его завезут в 11 дилерских центров столицы до конца года.