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34 минуты назад

Geely сертифицировала в России кроссовер Monjaro

Газета.Ru

Новый кроссовер Geely Monjaro сертифицирован для продажи на российском рынке, сообщают «Автоновости дня».

Geely сертифицировала в России кроссовер Monjaro
Фото: GeelyGeely

В реестре Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) появился документ для этой модели. Согласно ОТТС, Monjaro для российского рынка предусмотрен только в полноприводном варианте и с 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. Аналогичный агрегат устанавливается на представленном в нашей стране купе-кроссовере Geely Tugella.

Monjaro снабжен независимой подвеской, а в числе оборудования, предусмотренного для автомобиля, перечислены светодиодные фары, бесключевой доступ, климат-контроль, электронная приборная панель и комплекс систем активной безопасности.

Также для автомобиля предусмотрен адаптивный круиз-контроль и акустическая система с 8 динамиками.

Ранее в Москве были замечены новые кроссоверы Changan CS85 и CS95, не представленные на российском рынке.

Автоновости,Geely,
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