Geely сертифицировала в России кроссовер Monjaro

Новый кроссовер Geely Monjaro сертифицирован для продажи на российском рынке, сообщают «Автоновости дня».

Фото: Geely Geely

В реестре Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) появился документ для этой модели. Согласно ОТТС, Monjaro для российского рынка предусмотрен только в полноприводном варианте и с 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. Аналогичный агрегат устанавливается на представленном в нашей стране купе-кроссовере Geely Tugella.

Monjaro снабжен независимой подвеской, а в числе оборудования, предусмотренного для автомобиля, перечислены светодиодные фары, бесключевой доступ, климат-контроль, электронная приборная панель и комплекс систем активной безопасности.

Также для автомобиля предусмотрен адаптивный круиз-контроль и акустическая система с 8 динамиками.