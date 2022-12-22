Geely сертифицировала в России кроссовер Monjaro

Новый кроссовер Geely Monjaro сертифицирован для продажи на российском рынке, сообщают «Автоновости дня».
В реестре Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) появился документ для этой модели. Согласно ОТТС, Monjaro для российского рынка предусмотрен только в полноприводном варианте и с 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. Аналогичный агрегат устанавливается на представленном в нашей стране купе-кроссовере Geely Tugella.
Monjaro снабжен независимой подвеской, а в числе оборудования, предусмотренного для автомобиля, перечислены светодиодные фары, бесключевой доступ, климат-контроль, электронная приборная панель и комплекс систем активной безопасности.
Также для автомобиля предусмотрен адаптивный круиз-контроль и акустическая система с 8 динамиками.
Ранее в Москве были замечены новые кроссоверы Changan CS85 и CS95, не представленные на российском рынке.