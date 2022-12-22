Geely сертифицировала в России кроссовер Monjaro

Новый кроссовер Monjaro китайского автопроизводителя Geely сертифицирован для продажи в России. Как сообщают «Автоновости дня», согласно реестру Одобрений типа транспортного средства (ОТТС), автомобиль выйдет на российский рынок только в полноприводном варианте с 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с.

Фото: Geely Geely

Отметим, что аналогичный двигатель устанавливается на уже представленный в России купе-кроссовер Geely Tugella. По этой причине Monjaro придется заправлять по меньшей мере 95-м бензином — под более доступный 92-й автомобиль не адаптирован.

Машина снабжена полностью независимой подвеской, а также дисковыми тормозами, которые рассчитаны на колеса от 18 до 20 дюймов. Monjaro оборудован светодиодными фарами, бесключевом доступом, климат-контролем и электронной приборной панелью. Также предусмотрен комплекс систем активной безопасности, адаптивный круиз-контроль и акустическая система с 8 динамиками.