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6 минут назад

Geely сертифицировала в России кроссовер Monjaro

Никита Бородкин

Новый кроссовер Monjaro китайского автопроизводителя Geely сертифицирован для продажи в России. Как сообщают «Автоновости дня», согласно реестру Одобрений типа транспортного средства (ОТТС), автомобиль выйдет на российский рынок только в полноприводном варианте с 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с.

Geely сертифицировала в России кроссовер Monjaro
Фото: GeelyGeely

Отметим, что аналогичный двигатель устанавливается на уже представленный в России купе-кроссовер Geely Tugella. По этой причине Monjaro придется заправлять по меньшей мере 95-м бензином — под более доступный 92-й автомобиль не адаптирован.

Машина снабжена полностью независимой подвеской, а также дисковыми тормозами, которые рассчитаны на колеса от 18 до 20 дюймов. Monjaro оборудован светодиодными фарами, бесключевом доступом, климат-контролем и электронной приборной панелью. Также предусмотрен комплекс систем активной безопасности, адаптивный круиз-контроль и акустическая система с 8 динамиками.

Дата старта продаж пока неизвестна, однако в осенью один такой автомобиль, ввезенный частным лицом, продавали в Вологде. Тогда за него просили 4,5 млн рублей, что в два раза больше, чем его официальная цена в Китае.

Автоновости,Geely,
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