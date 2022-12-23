Продажи электрического «Москвича» могут стартовать до конца года

Электрический «Москвич», он же «Москвич 3е», может поступить в продажу до конца нынешнего года. Как сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, купить электрокар возрожденной марки может будет с понедельника — то есть, с 26 декабря. «Москвич 3е» — это точная копия китайского JAC E40X c 68-сильным электродвигателем DY Power и батареей Sinoev Technologies, которая должна обеспечить запас хода 410 километров.

Фото: © Завод Москвич / Telegram © Завод Москвич / Telegram

«Думаю, что машина достойная», — сказал заммэра Москвы. На старте производства в конце ноября сообщалось, что до конца 2022 года с конвейера переименованного завода в столице сойдут 600 автомобилей, из которых 400 — это «Москвич 3» (JAC JS4) с двигателями внутреннего сгорания, а еще 200 — электромобили. В следующем году будет собрано уже 50 тысяч, в том числе 10 тысяч электрокаров.

По словам Ликсутова, проблем с реализацией новых «Москвичей» быть не должно; он и сам планирует приобрести такой автомобиль. Кроме этого, «Москвичами» заинтересовался столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).