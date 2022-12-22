США грозит падение продаж автомобилей из-за слишком высоких цен

Объем розничных продаж новых легковых автомобилей в США сократится по итогам декабря, прогнозируют аналитики JD Power-LMC Automotive. Виной тому высокие цены на автомобили и растущие процентные ставки по кредитам, которые вынуждают американцев экономить на крупных приобретениях. Согласно отчету, ежемесячный платеж по кредиту за новую машину в декабре составил 718 долларов, что на 47 долларов больше, чем в том же месяце 2021 года.

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По прогнозам экспертов, в декабре розничные продажи новых автомобилей в США составят примерно 1,04 миллиона единиц — это на 2,8 процента меньше, чем в прошлом году. Однако, если включить в прогноз также оптовые закупки, то рынок продемонстрирует рост: будет реализовано 1,25 миллиона автомобилей, что на 5,3 процента больше показателя декабря-2021.

Несмотря на нынешние проблемы в автомобильной рознице, аналитики ожидают, что 2023 год принесет увеличение объемов продаж за счет увеличения запасов машин. Сейчас, когда производители все еще борются с нехваткой комплектующих, многие модели остаются в дефиците, и за ними выстраиваются длинные очереди.

Что касается общемировых продаж, то они по итогам года составят порядка 80,7 миллиона единиц, сократившись на один процент по сравнению с 2021 годом. Однако и здесь в будущее аналитики смотрят позитивно: в 2023-м рынок вырастет на шесть процентов до 85,7 миллиона штук, несмотря на грозящую многим рынкам рецессию.