На ЦКАД начнут распознавать грязные номера

На Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области и на открытых участках трассы М-12 в начале 2023 года планируется протестировать нейросеть, которая сможет распознавать загрязненные автомобильные номера. Об этом сообщается в релизе концерна «Телематика», поступившем в «Газету.Ru».
«Распознавание готовы испытать в начале следующего года на ЦКАД и на открытых участках трассы М-12. Программное решение на основе машинного зрения будет дораспознавать загрязненные ГРНЗ, которые не удалось определить на рубежах взимания платы», — сообщили в «Телематике».
Отечественное программное обеспечение с элементами нейросети планирует подключить к распознаванию номеров компания «Единый оператор», которая эксплуатирует на ЦКАД и М-12 систему безбарьерной оплаты.
«В случае положительного результата испытаний «Единый оператор» выйдет с инициативой поправок в нормативную правовую базу, чтобы учитывать данные при вынесении административных постановлений», — подчеркивается в сообщении «Телематики».