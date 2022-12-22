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1 час назад

На ЦКАД начнут распознавать грязные номера

Газета.Ruиещё 1

На Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области и на открытых участках трассы М-12 в начале 2023 года планируется протестировать нейросеть, которая сможет распознавать загрязненные автомобильные номера. Об этом сообщается в релизе концерна «Телематика», поступившем в «Газету.Ru».

На ЦКАД начнут распознавать грязные номера
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»Владимир Астапкович/РИА «Новости»

«Распознавание готовы испытать в начале следующего года на ЦКАД и на открытых участках трассы М-12. Программное решение на основе машинного зрения будет дораспознавать загрязненные ГРНЗ, которые не удалось определить на рубежах взимания платы», — сообщили в «Телематике».

Отечественное программное обеспечение с элементами нейросети планирует подключить к распознаванию номеров компания «Единый оператор», которая эксплуатирует на ЦКАД и М-12 систему безбарьерной оплаты.

«В случае положительного результата испытаний «Единый оператор» выйдет с инициативой поправок в нормативную правовую базу, чтобы учитывать данные при вынесении административных постановлений», — подчеркивается в сообщении «Телематики».

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