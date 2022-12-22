На ЦКАД начнут распознавать грязные номера

На Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области и на открытых участках трассы М-12 в начале 2023 года планируется протестировать нейросеть, которая сможет распознавать загрязненные автомобильные номера. Об этом сообщается в релизе концерна «Телематика», поступившем в «Газету.Ru».