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1 час назад

GM отзывает 140 тыс. электромобилей Chevrolet Bolt EV из-за риска возгорания

ПроКроссовер.ру

Bolt был отозван компанией 20 декабря. Под отзыв попали 140 000 электромобилей в Северной Америке из-за риска возгорания.

Машина с огоньком: GM отзывает 140 тыс. электромобилей Chevrolet Bolt EV
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

«GM добровольно отзывает некоторые автомобили Chevrolet Bolt EV 2017-2023 модельного года из-за редких случаев контакта после взрыва переднего натяжителя ремня безопасности с волокнами напольного коврового покрытия после автомобильной аварии. Дилеры установят металлическую фольгу на ковре рядом с выхлопом преднатяжителя. Некоторым автомобилям также потребуется установить крышку преднатяжителя»», — сказали в GM.

Проблема была передана в программу GM «Speak Up for Safety» 15 сентября после сообщения о том, что в автомобиле Bolt EV 2018 года в Корее произошел пожар, который, по-видимому, начался в правой нижней части средней стойки, согласно заявлению. с Национальным управлением безопасности дорожного движения. GM открыла расследование 24 октября.

Автоновости,Chevrolet,
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