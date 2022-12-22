Машина с огоньком: GM отзывает 140 тыс. электромобилей Chevrolet Bolt EV

«GM добровольно отзывает некоторые автомобили Chevrolet Bolt EV 2017-2023 модельного года из-за редких случаев контакта после взрыва переднего натяжителя ремня безопасности с волокнами напольного коврового покрытия после автомобильной аварии. Дилеры установят металлическую фольгу на ковре рядом с выхлопом преднатяжителя. Некоторым автомобилям также потребуется установить крышку преднатяжителя»», — сказали в GM.

Проблема была передана в программу GM «Speak Up for Safety» 15 сентября после сообщения о том, что в автомобиле Bolt EV 2018 года в Корее произошел пожар, который, по-видимому, начался в правой нижней части средней стойки, согласно заявлению. с Национальным управлением безопасности дорожного движения. GM открыла расследование 24 октября.