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10 минут назад

ГИБДД в Красноярске посадила в скорую помощь инспектора с камерой

Газета.Ru

Инспекторы ГИБДД в Красноярске проверили готовность водителей уступать дорогу скорой помощи со спецсигналами, сообщается на сайте краевого управления МВД.

ГИБДД в Красноярске посадила в "скорую" инспектора с камерой
Фото: Мария Девахина/РИА «Новости»Мария Девахина/РИА «Новости»

«Во время мероприятия один из инспекторов ДПС, находясь в автомобиле скорой медицинской помощи, осуществлял видеосъемку дорожной ситуации. Если при включении свето-звуковых сигналов на спецтранспорте водители игнорировали требование «уступить дорогу», то с нарушителями беседовали инспекторы ГИБДД, следующие в патрульном автомобиле позади», — отмечается в сообщении полиции.

В ГИБДД напомнили, что за непредоставление преимущества спецтранспорту предусмотрен штраф в размере 3-5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 3 месяцев до года. При этом в ходе проверочного мероприятия водители с готовностью уступали дорогу скорой, утверждают в красноярской полиции.

Ранее в Красноярске сотрудники ГИБДД устроили «социальный эксперимент» с участием пожилой женщины, которая провоцировала пешеходов на нарушение правил дорожного движения. Также в конце ноября в Красноярске сотрудник ГИБДД подрался с дрифтером.

Автоновости,ГИБДД,
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