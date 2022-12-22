ГИБДД в Красноярске посадила в "скорую" инспектора с камерой

«Во время мероприятия один из инспекторов ДПС, находясь в автомобиле скорой медицинской помощи, осуществлял видеосъемку дорожной ситуации. Если при включении свето-звуковых сигналов на спецтранспорте водители игнорировали требование «уступить дорогу», то с нарушителями беседовали инспекторы ГИБДД, следующие в патрульном автомобиле позади», — отмечается в сообщении полиции.

В ГИБДД напомнили, что за непредоставление преимущества спецтранспорту предусмотрен штраф в размере 3-5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 3 месяцев до года. При этом в ходе проверочного мероприятия водители с готовностью уступали дорогу скорой, утверждают в красноярской полиции.