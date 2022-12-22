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55 минут назад

Студенты технического факультета Nissan превратили Murano в Nissan Z

Carakoom

Студенты японского Nissan Gakuen, автомобильного технического колледжа Nissan, ответили на вопрос, который никто не задавал: что если объединить в одном автомобиле купе Nissan Z и кроссовер Murano?

Студенты превратили Nissan Murano в Nissan Z
Фото: CarakoomCarakoom

Подробнее: Результат этого союза получился немного странным, но оторвать взгляд от него просто невозможно. Проект, получивший название Fairlady X (Nissan Z в Японии продают под именем Fairlady Z), по мнению студентов, сочетает в себе спортивную привлекательность Nissan Z с пропорциями кроссовера Murano.

Carakoom

Дизайн: Чтобы превратить Murano второго поколения в Fairlady X, кроссовер оснастили передними фарами, задними фонарями, решёткой радиатора, удлинённым передним и задним бамперами от купе Nissan Z. Капот также помогает создать иллюзию, что его взяли у купе.

Мы также можем видеть расширенные колёсные арки, значительно выпирающие из стандартного кузова. Они придают Fairlady X более агрессивный и спортивный вид.

Двигатель: На данный момент неясно, установили ли под капот 400-сильный V6 от Nissan Z, но интерьер был модифицирован: появился более спортивный руль и сиденья.

Премьера: Nissan Fairlady X будет представлен публике на Токийском автосалоне в январе 2023 года.

Автоновости,Nissan,
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