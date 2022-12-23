Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
24 минуты назад

Lexus улучшил RC и RC F

Motor.ruиещё 2

Компания Lexus анонсировала скорый запуск продаж и цены обновленных спорткупе RC и RC F. Они представлены на рынке восемь лет, а последний рестайлинг пережили в 2019 году. Предполагалось, что в 2023-м модель сменит поколение, но вместо этого Lexus продлил ее жизненный цикл еще одной порцией улучшений. Внешние изменения свелись к новым дискам для RC F, зато в салоне появился новый 10,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы.

Lexus улучшил спорткупе RC и RC F
Фото: LexusLexus

С появлением нового дисплея изменилось и его местоположение – отныне он не интегрирован в переднюю панель, а возвышается над ней. Ниже расположились дефлекторы вентиляционной системы, а под ними – блок с россыпью аналоговых кнопок. Сенсорная панель на центральном тоннеле осталась прежней. Спортивный Lexus RC F в свою очередь обзавелся подрулевыми лепестками нового дизайна.

Пересмотрели и комплектации. В список оснащения включили расширенный комплекс электронных систем безопасности Lexus Safety System+, в частности, для RC стала доступна функция распознавания пешеходов и велосипедистов в темноте. Из технических новшеств – иные настройки усилителя руля у обычного RC и новые пружины и стабилизаторы у RC F.

Моторную гамму трогать не стали. RC с индексом 300 по-прежнему предлагается с двухлитровым двигателем на 245 сил, RC 350 – с агрегатом 3.5, развивающим 318 лошадиных сил, а топовый RC F – с 481-сильной «восьмеркой» объемом пять литров. В отличие от других рынков, в родной Японии модель имеет только задний привод.

Старт продаж намечен на январь, но прием заказов на улучшенный RC уже открыт. Цены начинаются от 5 814 000 иен и достигают 14 550 000 иен, что в пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня составляет 3-7,6 миллиона.

Автоновости,Lexus RC,Lexus,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители