Lexus улучшил спорткупе RC и RC F

Компания Lexus анонсировала скорый запуск продаж и цены обновленных спорткупе RC и RC F. Они представлены на рынке восемь лет, а последний рестайлинг пережили в 2019 году. Предполагалось, что в 2023-м модель сменит поколение, но вместо этого Lexus продлил ее жизненный цикл еще одной порцией улучшений. Внешние изменения свелись к новым дискам для RC F, зато в салоне появился новый 10,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы.

Фото: Lexus Lexus

С появлением нового дисплея изменилось и его местоположение – отныне он не интегрирован в переднюю панель, а возвышается над ней. Ниже расположились дефлекторы вентиляционной системы, а под ними – блок с россыпью аналоговых кнопок. Сенсорная панель на центральном тоннеле осталась прежней. Спортивный Lexus RC F в свою очередь обзавелся подрулевыми лепестками нового дизайна.

Пересмотрели и комплектации. В список оснащения включили расширенный комплекс электронных систем безопасности Lexus Safety System+, в частности, для RC стала доступна функция распознавания пешеходов и велосипедистов в темноте. Из технических новшеств – иные настройки усилителя руля у обычного RC и новые пружины и стабилизаторы у RC F.

Моторную гамму трогать не стали. RC с индексом 300 по-прежнему предлагается с двухлитровым двигателем на 245 сил, RC 350 – с агрегатом 3.5, развивающим 318 лошадиных сил, а топовый RC F – с 481-сильной «восьмеркой» объемом пять литров. В отличие от других рынков, в родной Японии модель имеет только задний привод.