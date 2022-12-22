Марка SsangYong сменит название

SsangYong Motor вскоре сменит название на KG Mobility. Об этом сообщает издание The Korea Times со ссылкой на нового руководителя корейской компании Квака Джэ-суна. По его словам, новое имя ознаменует следующую главу в истории автопроизводителя и отметит длительные усилия по реструктуризации бизнеса, который несколько лет балансировал на грани закрытия. Смена названия на KG Mobility будет одобрена лично Джэ-суном на собрании акционеров в марте 2023 года.

Фото: © SsangYong Motors © SsangYong Motors

Новый глава SsangYong Motor отдал должное существующему бренду, отметив, что у него есть свои поклонники. При этом у имени «болезненный имидж», сказал Квак Джэ-сун. Новые автомобили SsangYong будут выпускаться под маркой KG, но история бренда и его позиционирование не изменятся, заверил топ-менеджер.

Квак Джэ-сун — председатель химического концерна KG Group, который летом 2022 года приобрел 62-процентную долю в SsangYong и фактически спас производителя от исчезновения. С 2011 года почти 75 процентов SsangYong принадлежали индийской Mahindra & Mahindra. В последние годы компания испытывала финансовые трудности, а во время пандемии Mahindra лишила SsangYong финансирования в рамках плана по сокращению расходов.

В 2020-м корейский производитель перешел под внешнее управление. В 2021 году им заинтересовался стартап Edison Motors, выпускающий электробусы, но сделка так и не состоялась. Наконец, в августе нынешнего года SsangYong была поглощена KG Group.