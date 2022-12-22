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39 минут назад

Марка SsangYong сменит название

Motor.ru

SsangYong Motor вскоре сменит название на KG Mobility. Об этом сообщает издание The Korea Times со ссылкой на нового руководителя корейской компании Квака Джэ-суна. По его словам, новое имя ознаменует следующую главу в истории автопроизводителя и отметит длительные усилия по реструктуризации бизнеса, который несколько лет балансировал на грани закрытия. Смена названия на KG Mobility будет одобрена лично Джэ-суном на собрании акционеров в марте 2023 года.

Марка SsangYong сменит название
Фото: © SsangYong Motors© SsangYong Motors

Новый глава SsangYong Motor отдал должное существующему бренду, отметив, что у него есть свои поклонники. При этом у имени «болезненный имидж», сказал Квак Джэ-сун. Новые автомобили SsangYong будут выпускаться под маркой KG, но история бренда и его позиционирование не изменятся, заверил топ-менеджер.

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Квак Джэ-сун — председатель химического концерна KG Group, который летом 2022 года приобрел 62-процентную долю в SsangYong и фактически спас производителя от исчезновения. С 2011 года почти 75 процентов SsangYong принадлежали индийской Mahindra & Mahindra. В последние годы компания испытывала финансовые трудности, а во время пандемии Mahindra лишила SsangYong финансирования в рамках плана по сокращению расходов.

В 2020-м корейский производитель перешел под внешнее управление. В 2021 году им заинтересовался стартап Edison Motors, выпускающий электробусы, но сделка так и не состоялась. Наконец, в августе нынешнего года SsangYong была поглощена KG Group.

SsangYong официально продавала автомобили в России до 2018 года, когда наш рынок покинул кроссовер Tivoli. Однако недавно корейские машины вернулись благодаря параллельному импорту: в Россию начали возить кроссовер Torres со 170-сильным бензиновым мотором.

Автоновости,SsangYong,Geely,
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