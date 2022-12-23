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7 минут назад

В России хотят вернуть старые штрафы для водителей

Deita.ru

В России для автовладельцев с 2023 года хотят ввести штрафы, которые ранее были отменены, сообщат ИА DEITA.RU.

Старые штрафы для водителей хотят вернуть
Фото: Deita.ruDeita.ru

Так, водителей предупредили, что уже со следующего года велика вероятность возвращения отмененных санкции. Речь идет о штрафах за превышение средней скорости. На данный момент в нормах Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрены штрафы за превышения средней скорости, однако чиновники намерены внести правки в документ. Новую норму для водителей могут утвердить в российском законодательстве в 2023 году.

С инициативой о введении штрафа еще в 2021 году выступал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он поручил специалистам МВД, Минюста и Минтранса проработать этот вопрос. При этом в полной мере правоохранители наказание не вернули, но поддержали использование дорожных камер для фиксации превышения допустимой средней скорости на некоторых дорожных участках в Российской Федерации.

Напомним, что в осенне-зимний период в РФ из-за неблагоприятных погодных условий водители совершают «сезонные» нарушение, за что получают штрафы. Среди самых распространенных – нерасчищенный автомобиль от снега, в результате чего не видно госномера и внешние световые приборы, а также несоблюдение разметки и штраф за шины не по сезону.

Автоновости,Марат Хуснуллин,Минтранс РФ,
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