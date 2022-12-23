Старые штрафы для водителей хотят вернуть

В России для автовладельцев с 2023 года хотят ввести штрафы, которые ранее были отменены, сообщат ИА DEITA.RU.

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Так, водителей предупредили, что уже со следующего года велика вероятность возвращения отмененных санкции. Речь идет о штрафах за превышение средней скорости. На данный момент в нормах Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрены штрафы за превышения средней скорости, однако чиновники намерены внести правки в документ. Новую норму для водителей могут утвердить в российском законодательстве в 2023 году.

С инициативой о введении штрафа еще в 2021 году выступал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он поручил специалистам МВД, Минюста и Минтранса проработать этот вопрос. При этом в полной мере правоохранители наказание не вернули, но поддержали использование дорожных камер для фиксации превышения допустимой средней скорости на некоторых дорожных участках в Российской Федерации.