В Молдавии конфисковали автомобиль правительства Румынии из-за угона

Пограничная полиция Молдавии конфисковала автомобиль правительственной делегации Румынии, прибывшей с визитом в Кишинев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Как уточняется, делегация румынского Органа цифровизации (ADR), возглавляемая министром исследований, инноваций и цифровизации Себастьяном-Иоаном Бурдужей, прибыла в Кишинев с рабочим визитом. Однако в ходе проверки одного из автомобилей румынской выяснилось, что он числится в базе данных как угнанный.

«Об угоне сообщили итальянские власти. <…> Сотрудники Пограничной полиции конфисковали автомобиль, как предусмотрено регламентом Интерпола», - сообщил пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.