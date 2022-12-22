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45 минут назад

В Молдавии конфисковали автомобиль правительства Румынии из-за угона

Елена Прошина

Пограничная полиция Молдавии конфисковала автомобиль правительственной делегации Румынии, прибывшей с визитом в Кишинев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

В Молдавии конфисковали автомобиль правительства Румынии из-за угона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточняется, делегация румынского Органа цифровизации (ADR), возглавляемая министром исследований, инноваций и цифровизации Себастьяном-Иоаном Бурдужей, прибыла в Кишинев с рабочим визитом. Однако в ходе проверки одного из автомобилей румынской выяснилось, что он числится в базе данных как угнанный.

«Об угоне сообщили итальянские власти. <…> Сотрудники Пограничной полиции конфисковали автомобиль, как предусмотрено регламентом Интерпола», - сообщил пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

Оказалось, что с 2010 года автомобиль несколько раз был перерегистрирован румынскими властями, а в мае 2020 года он был зачислен на баланс ADR в качестве служебного транспортного средства. По словам представителей делегации, они не обладали информацией об угоне и розыске данного автомобиля.

Автоновости,Интерпол,
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