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53 минуты назад

Названы самые угоняемые марки автомобилей в России

Вечерняя Москва

Автомобильные эксперты составили топ самых угоняемых марок автомобилей в России за 2022 год. Об этом стало известно в четверг, 22 декабря.

Названы самые угоняемые марки автомобилей в России
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

По их словам, чаще всего в стране угоняют корейские автомобили. Например, машины марки Hyundai фигурируют более чем в 50 процентах случаев автоугонов. На втором месте Kia — именно эти машины угонщики предпочитают в 22 процентах случаев. Замкнула рейтинг японская Toyota с результатом в 9 процентов.

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Больше всего краж автомобилей произошло в Подмосковье. Следом по списку расположилась Москва, Санкт-Петербург, Смоленская и Тверская области.

Чаще всего, по мнению экспертов, автомобили крали в июне — четверть всех подобных преступлений пришлась именно на этот месяц. Вторым по опасности месяцем для автолюбителей стал сентябрь. Реже всего воры покушались на транспортные средства в марте и в мае, сообщил РЕН ТВ.

То, что столица находится среди регионов, где чаще всего угоняют автомобили, не удивительно. Однако эти показатели далеки от того, какими они были еще недавно. Начальник пресс-службы ГУ МВД столицы Владимир Васенин, на пресс-конференции, которая прошла 26 октября в редакции «Вечерней Москвы», рассказал, что за пять последних лет количество квартирных и автомобильных краж в столице сократилось на 85 процентов.

Автоновости,Hyundai,Kia,Toyota,Госдума,
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