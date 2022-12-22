Названы самые угоняемые марки автомобилей в России

Автомобильные эксперты составили топ самых угоняемых марок автомобилей в России за 2022 год. Об этом стало известно в четверг, 22 декабря.

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По их словам, чаще всего в стране угоняют корейские автомобили. Например, машины марки Hyundai фигурируют более чем в 50 процентах случаев автоугонов. На втором месте Kia — именно эти машины угонщики предпочитают в 22 процентах случаев. Замкнула рейтинг японская Toyota с результатом в 9 процентов.

Больше всего краж автомобилей произошло в Подмосковье. Следом по списку расположилась Москва, Санкт-Петербург, Смоленская и Тверская области.

Чаще всего, по мнению экспертов, автомобили крали в июне — четверть всех подобных преступлений пришлась именно на этот месяц. Вторым по опасности месяцем для автолюбителей стал сентябрь. Реже всего воры покушались на транспортные средства в марте и в мае, сообщил РЕН ТВ.